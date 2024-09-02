Диетолог назвала один напиток для борьбы со вздутием живота

Диетолог Мейсон: черный чай полезен при вздутии живота благодаря флавоноидам

Один популярный напиток может быть эффективен при вздутии живота, рассказала диетолог Памела Мейсон. О пользе черного чая при борьбе с этим неприятным состоянием она рассказала в беседе с Mirror.

По словам Мейсон, чай может помочь при вздутии, вызванном тревогой и выбросом кортизола. «Черный чай с молоком или без него полезен для здоровья кишечника в целом. Чашка теплого чая хороша при вздутии живота отчасти потому, что ее невозможно выпить залпом. Чай также может помочь при вздутии живота, так как содержит флавоноиды, уменьшающие воспаление в кишечнике», — объяснила она.

Флавоноиды, продолжила диетолог, также улучшают состояние микрофлоры кишечника, уменьшая количество бактерий, вызывающих вздутие. Мейсон добавила, что устранить вздутие помогут травяные настои, имбирный и мятный чаи. «Вздутие обычно проходит само по себе через некоторое время. У женщин оно может возникать из-за гормонального цикла (например, до и во время менструации)», — сказала врач, при слишком частых вздутиях порекомендовав обращаться к специалисту.

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