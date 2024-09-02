Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:20, 3 сентября 2024Мир

Дипломат увидел в действиях ЕС подготовку к прямому вооруженному конфликту с Россией

Дипломат Логвинов: заявления ЕС нацелены на подготовку к прямому конфликту с РФ

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский союз (ЕС) в настоящее время нацелен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и не готов к мирному урегулированию. Так в интервью «Ленте.ру» сложившуюся ситуацию оценил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Сегодня абсолютно все заявления и действия евробюрократии направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Россией, включая подготовку к прямому вооруженному конфликту», — указал он.

По мнению дипломата, Брюссель сейчас «одержим» гибридным противостоянием с Москвой. При этом принимать непосредственное участие в конфликте страны ЕС не намерены, стремясь воевать «до последнего украинца». В свою очередь президент России Владимир Путин представил подход к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса еще в июне 2024 года, напомнил Логвинов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала мирные переговоры способом подчинить Украину России. По ее мнению, выступающие за урегулирование конфликта на самом деле призывают к поражению Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      Россиянин изнасиловал и похитил бывшую жену

      Коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила приостановку работы соцсети X

      Надаль прокомментировал проваленные первой ракеткой мира допинг-тесты

      В России расширят производство электроники для МС-21 и SJ-100

      Волки-людоеды растерзали еще одного ребенка

      Дипломат увидел в действиях ЕС подготовку к прямому вооруженному конфликту с Россией

      В России прокомментировали реакцию ЕС на вылазку Украины в Курскую область

      Беспилотник сбили в российском регионе

      США подтвердило нападение на своих военных в Измире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше