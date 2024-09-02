Дипломат увидел в действиях ЕС подготовку к прямому вооруженному конфликту с Россией

Дипломат Логвинов: заявления ЕС нацелены на подготовку к прямому конфликту с РФ

Европейский союз (ЕС) в настоящее время нацелен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и не готов к мирному урегулированию. Так в интервью «Ленте.ру» сложившуюся ситуацию оценил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Сегодня абсолютно все заявления и действия евробюрократии направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Россией, включая подготовку к прямому вооруженному конфликту», — указал он.

По мнению дипломата, Брюссель сейчас «одержим» гибридным противостоянием с Москвой. При этом принимать непосредственное участие в конфликте страны ЕС не намерены, стремясь воевать «до последнего украинца». В свою очередь президент России Владимир Путин представил подход к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса еще в июне 2024 года, напомнил Логвинов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала мирные переговоры способом подчинить Украину России. По ее мнению, выступающие за урегулирование конфликта на самом деле призывают к поражению Киева.