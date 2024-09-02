Военный эксперт высказался об атаках на украинские мосты

Военный эксперт Сергей Липовой назвал приоритетными целями для российских войск объекты критически важной инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК. Таким образом он в беседе с «Царьградом» ответил на вопрос, почему Россия не бьет по мостам на Украине.
«То, что дело еще не дошло до мостов, — я думаю, что существует определенный реестр стратегических целей, подлежащих уничтожению. И по этому реестру наши подразделения, наша армия работает, последовательно уничтожая одни цели за другими», — рассказал он.
В материале подчеркивается, что российская техника уничтожает критически важные объекты на территории Украины: электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Липовой отметил, что удары производятся непосредственно по объектам военной инфраструктуры и двойного назначения. Российские бойцы продолжают выполнять те стратегические задачи, которые были поставлены в начале спецоперации.
Ранее «Царьград» сообщил, что НАТО готовит многонациональные боевые группы в странах восточного блока.