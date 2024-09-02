Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 2 сентября 2024Россия

Военный эксперт высказался об атаках на украинские мосты

Россия не бьет по украинским мостам, так как есть более приоритетные цели

Фото: РИА Новости

Военный эксперт Сергей Липовой назвал приоритетными целями для российских войск объекты критически важной инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК. Таким образом он в беседе с «Царьградом» ответил на вопрос, почему Россия не бьет по мостам на Украине.

«То, что дело еще не дошло до мостов, — я думаю, что существует определенный реестр стратегических целей, подлежащих уничтожению. И по этому реестру наши подразделения, наша армия работает, последовательно уничтожая одни цели за другими», — рассказал он.

В материале подчеркивается, что российская техника уничтожает критически важные объекты на территории Украины: электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Липовой отметил, что удары производятся непосредственно по объектам военной инфраструктуры и двойного назначения. Российские бойцы продолжают выполнять те стратегические задачи, которые были поставлены в начале спецоперации.

Ранее «Царьград» сообщил, что НАТО готовит многонациональные боевые группы в странах восточного блока.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

      Стилистка перечислила россиянкам стильные образы на раннюю осень

      На Украине назвали условие вступления в НАТО

      В России высказались о сроках восстановления отношений с Западом

      Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на сутки без воды и еды

      120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе маркетплейса

      Пристыкованный к МКС Starliner начал издавать странные звуки

      Бежавшего с Украины депутата Рады заметили в Лондоне

      Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

      Лукашенко прокомментировал арест Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше