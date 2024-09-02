Россия не бьет по украинским мостам, так как есть более приоритетные цели

Военный эксперт Сергей Липовой назвал приоритетными целями для российских войск объекты критически важной инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК. Таким образом он в беседе с «Царьградом» ответил на вопрос, почему Россия не бьет по мостам на Украине.

«То, что дело еще не дошло до мостов, — я думаю, что существует определенный реестр стратегических целей, подлежащих уничтожению. И по этому реестру наши подразделения, наша армия работает, последовательно уничтожая одни цели за другими», — рассказал он.

В материале подчеркивается, что российская техника уничтожает критически важные объекты на территории Украины: электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Липовой отметил, что удары производятся непосредственно по объектам военной инфраструктуры и двойного назначения. Российские бойцы продолжают выполнять те стратегические задачи, которые были поставлены в начале спецоперации.

Ранее «Царьград» сообщил, что НАТО готовит многонациональные боевые группы в странах восточного блока.

