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11:47, 2 сентября 2024Ценности

Эмили Ратаковски опубликовала фото в наряде с глубоким декольте

Модель Эмили Ратаковски опубликовала фото в зеленом платье с глубоким декольте
СюжетВенецианский кинофестиваль

Фото: Gian Mattia D'Alberto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица разместила серию снимков и видео, на которых предстала, стоя на балконе, в зеленом платье Gucci 2004 года длины макси и с глубоким декольте. Известно, что звезда в данном наряде отправилась на премьеру фильма «Поле боя» на Венецианском кинофестивале.

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Стилисты и визажисты сделали ей объемную укладку с крупными распущенными локонами и макияж с графическими стрелками. Свой образ Ратаковски дополнила серьгами и бриллиантовыми кольцами.

Ранее в августе Эмили Ратаковски снялась в откровенном костюме для рекламы британского бренда Kurt Geiger. Манекенщица предстала в наряде из денима, состоящем из мини-юбки и укороченного топа на тонких бретелях и с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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