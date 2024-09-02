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20:22, 2 сентября 2024Наука и техника

В Windows 11 нашли секретный способ закрывать зависшие программы

ZDNet: в Windows 11 добавили способ быстро закрыть зависшее приложение

Фото: Windows / Unsplash

В Windows 11 добавили секретную функцию, которая позволяет быстро закрывать приложения. Об этом рассказали авторы издания ZDNet.

Обычно для экстренного закрытия приложения, которое зависло и не отвечает, необходимо запустить «Диспетчер задач» и вручную отключить программу. Специалисты ZDNet нашли неизвестный ранее способ быстро закрыть приложение.

Авторы отметили, что для этого нужно открыть настройки ОС и перейти в раздел «Для разработчиков». Далее необходимо перевести переключатель напротив пункта «Завершить задачу» в активное положение. После этого кнопка «Завершить задачу» будет появляться при нажатии на иконку конкретной программы правой кнопкой мыши.

В материале говорится, что для некоторых пользователей работа с «Диспетчером задач» может показаться слишком сложной, тогда как новый способ значительно упрощает взаимодействие с системой. Авторы ZDNet предупредили, что экстренно закрывать программы нужно только тогда, когда они зависли. В противном случае можно потерять все несохраненные данные в определенном приложении.

В конце августа журналисты портала PCWorld назвали Windows 10 «рекламным щитом» корпорации Microsoft. По их мнениею, в компании перестали развивать ОС, используя ее для продвижения более новой системы Windows 11.

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      Андрей Ставицкий
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