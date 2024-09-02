Фигурант дела генерала Попова завершил ознакомление с материалами

Бизнесмен Моисеев ознакомился с делом генерала Попова

Бизнесмен Сергей Моисеев, проходящий по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, завершил ознакомление с материалами. Об этом сообщает ТАСС.

Также 39 томов дела изучила защита бизнесмена. Попов и адвокат все еще знакомятся с материалами. Суд установил им срок до 3 сентября.

Защита генерала намерена добиваться проведения процесса в Москве, несмотря на то, что местом совершения преступления следствие считает новые регионы России.

Попов проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

20 августа сообщалось о выявлении подделки подписи Попова на документе о приемке металла — этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества, в котором обвиняется Иван Попов и предприниматель Сергей Моисеев.