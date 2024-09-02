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13:20, 2 сентября 2024Бывший СССР

Грузия обвинила Запад во взращивании Франкенштейна в лице НПО

Глава парламента Грузии обвинил Запад во взращивании Франкенштейна в лице НПО

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Запад взращивает в стране Франкенштейна в лице неправительственных организаций (НПО), «атакующих государство». Об этом заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает издание «Взгляд».

«Скажем прямо — созданием искусственного гражданского общества американские и европейские доноры взрастили в Грузии монстра, Франкенштейна, атакующего государство», — заявил он.

По его словам, такая модель гражданского общества бесперспективна и закон «О прозрачности иностранного влияния» должен помочь выйти из сложившейся ситуации.

Он добавил, что «западный Франкенштейн» обладает признаками большевизма, проявляя вандализм, виртуально насилуя, цензурируя идеи и отрицая нужды граждан. Папуашвили заключил, что большая часть НПО, зависящая от иностранных денег, «вовсе не настроена реализовывать проекты, отражающие нужды населения Грузии».

Ранее в Грузии более 230 НПО обратились за регистрацией в Национальное агентство гражданского реестра министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону «О прозрачности иностранного влияния». Первый заместитель министра юстиции республики Тамар Ткешелашвили призвала организации исполнить закон во избежание штрафов, в чем, по ее словам, ведомство готово помогать.

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      Илья Таксюр
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