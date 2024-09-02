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17:57, 2 сентября 2024Наука и техника

Honor высмеяла складные смартфоны Samsung

TechRadar: Honor высмеяла Samsung из-за толстых складных смартфонов

Фото: Christoph Dernbach / dpa / Globallookpress.com

Китайская компания Honor высмеяла конкурентов из Samsung в новом рекламном ролике. На это обратило внимание издание TechRadar.

Журналисты медиа обратили внимание на изображение складного телефона Honor Magic V3, которое появилось в соцсетях китайской фирмы. Авторы публикации отметили, что на шарнире девайса разместили микроскопическое послание для пользователей Samsung, которое выгравировал Грэм Шорт.

В «самом маленьком в мире извинении» говорится, что руководителям Honor жаль пользователей Samsung Galaxy Z Fold 6, которые купили «толстый» телефон, «неловко помещающийся» в кармане. «И теперь вы, вероятно, смотрите на новый Honor Magic V3 и чувствуете себя немного... преданными», — пошутили авторы сообщения.

Представители Honor также признали, что Samsung была пионером на рынке складных смартфонов, но другие производители опередили ее. «Как будто вы ждали золотую медаль, но пришли последним в гонке», — заметили в китайской компании.

Толщина корпуса Samsung Galaxy Z Fold 6 составляет 12,1 миллиметра в сложенном состоянии и 5,6 миллиметра — в разложенном. Корпус Honor Magic V3 в сложенном состоянии имеет толщину 9,3 миллиметра, в разложенном — 4,4 миллиметра.

В конце августа южнокорейская корпорация Samsung пообещала выпустить смартфон с рулонным дисплеем. Подобный дисплей можно будет сворачивать для более удобной переноски с места на место.

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      Андрей Ставицкий
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