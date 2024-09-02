Индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке

ИКИ РАН: уровень солнечной активности достиг максимальных значений в 2024 году

Индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, достиг практически рекордных для XXI века значений, превысив уровни двух предыдущих солнечных циклов. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что данные по индексу за август выглядят «исключительно интересными. Так, его среднее значение составило 215,5. Это стало абсолютным рекордом за предыдущие два солнечных цикла, максимум которого пришелся на 2012-2014 годы. Ранее ученые сообщали, что индекс солнечной активности сейчас находится на оранжевом уровне — третьем из пяти возможных.

24 августа стало известно, что на Солнце за день произошло девять мощных вспышек. Ученые уточнили, что первая вспышка класса М3.5 произошла 23 августа в 06:41 по московскому времени и длилась 14 минут. Последняя вспышка класса М5.1 произошла в 23:12 по московскому времени. Между ними на протяжении дня наблюдались еще семь вспышек от М до М3.4.

Ранее ученый-физик Анатолий Петрукович рассказал, что влияние магнитных бурь на здоровье человека изучено не до конца. Эксперт уточнил, что магнитные бури могут влиять на средства связи, навигационные системы, спутники. При этом на фоне остальных проблем со здоровьем человека буря является далеко не главной причиной.