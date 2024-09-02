Истребитель МиГ-29 разбился в Индии из-за технической неисправности

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Индии разбился из-за технической неисправности на северо-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба индийских ВВС в соцсети Х.

Отмечается, что пилот катапультировался. Также в публикации говорится, что сообщений о каком-либо ущербе из-за падения самолета не поступало. Над расследованием причин произошедшего работает специальная комиссия.

27 июля истребитель Су-34 упал в Волгоградской области при выполнении планового полета. Самолет упал в безлюдной местности. «Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — сообщали в Минобороны РФ.