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10:34, 2 сентября 2024Спорт

Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил Москву и Казань с американскими городами

Канадский хоккеист «Динамо» Уил сравнил Москву и Казань с американскими городами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Канадский хоккеист столичного «Динамо» Джордан Уил, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Ак Барс», сравнил Москву и Казань с американскими городами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению игрока, российская столица похожа на Нью-Йорк. «Такой рабочий быстрый ритм, но у тебя здесь все под рукой. Казань я бы сравнил с Бостоном, город меньше, но там много парков, есть где прогуляться в спокойной атмосфере», — сказал Уил.

Канадец добавил, что его семье очень нравится жить в Москве. «Тем более иностранцев много, у всех замечательные семьи, мы общаемся. Мы с семьей живем прямо около арены, они могут спокойно приходить на игры. Здесь очень много мест, куда можно сходить погулять, все достаточно близко расположено», — отметил Уил.

Форвард выступает за московское «Динамо» с 2022 года. В минувшем сезоне он забросил 30 шайб и сделал 47 голевых передач в 66 матчах регулярного чемпионата. В десяти играх плей-офф на счету Уила четыре гола и пять ассистов.

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      Алексей Гусев
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