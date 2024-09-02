The Hill: кортеж кандидата в вице-президенты США попал в аварию

Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от демократов Тима Уолца попала в аварию во время движения колонны на предвыборное мероприятие в город Милуоки. В результате происшествия несколько человек получили травмы, написала газета The Hill.

«Автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись в понедельник, когда кандидат на пост вице-президента от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки», — сказано в статье.

Как отмечается, одним из столкнувшихся авто оказался микроавтобус, в котором находились журналисты, сопровождающие Уолца в поездке. Сотрудники СМИ получили ушибы и ссадины, один из журналистов получил сотрясение.

При этом машины, в которой ехал Тим Уолц, не было ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны.

В конце августа губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента Соединенных Штатов от Демократической партии на выборах в 2024 году. Кроме того, политик также поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за предложение принять участие в выборах.

Ранее стало известно, что Тим Уолц приукрасил факты о своей военной службе, намекнув, что был на войне, хотя при этом никогда не участвовал в боевых действиях. Позже телеканал CNN сообщил, что политик извинился за ложь о своей военной службе.