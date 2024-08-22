Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента Соединенных Штатов от Демократической партии на выборах в текущем году. Об этом он рассказал во время выступления на национальном съезде демократов в Чикаго, пишет ТАСС.
«Для меня большая честь быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов [от демократов]», — отметил Уолц.
Кроме того, политик также поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за предложение принять участие в выборах и президента Джо Байдена за «четыре года решительного, исторического лидерства». Уолц выступает с критикой Республиканской партии и кандидата в президенты Дональда Трампа.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США расследует возможные связи демократического кандидата на пост вице-президента Тима Уолца с Китаем.
Также ранее стало известно, что Уолц нарушил правила военной службы, чтобы уйти в отставку за несколько месяцев до развертывания его подразделения в Ираке.