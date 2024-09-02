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11:37, 2 сентября 2024Мир

Лавров назвал причину ареста Дурова

Лавров: Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации Telegram
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале МИД России.

Лавров выступил с заявлением на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО в честь начала учебного года. Он назвал причиной ареста Дурова стремление Запада подавить конкуренцию в рамках глобализации.

«Слишком свободным оказался, не слушал Запад насчет модерации», — подчеркнул министр. Дипломат отметил, что Запад выступает против демократизации управления интернетом на международном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о задержании Дурова. Он отметил, что вопросы к Дурову, связанные с деятельностью мессенджера, были и в России, однако его не арестовывали.

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      Виктория Кондратьева
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