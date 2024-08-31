Песков высказался о задержании Дурова

Песков: к Дурову были вопросы и в России, но его здесь не арестовывали

Вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, связанные с деятельностью мессенджера, были и в России, однако здесь его не арестовывали. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который опубликован в его Telegram-канале.

«У нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram, но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроен"?» — сказал Песков.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.

28 августа основателя Telegram взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Также бизнесмен должен внести залог в размере пяти миллионов евро.