Лукашенко рассказал о затруднительном положении США из-за ядерного щита России

Лукашенко: США не знают, как быть с Россией и Белоруссией из-за ядерного щита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не знают, как при наличии российского ядерного щита быть с Россией и Белоруссией. Его слова передает агентство БелТа.

«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись», — сказал он.

Президент также отметил, что на Западе не хотят погибать, потому как «у них сытая и хорошая жизнь».

Ранее Лукашенко назвал целью Запада превращение Белоруссии в горячую точку на карте мира. По его словам, западные государства не допустят трансфера знаний и технологий в другие развивающиеся страны.