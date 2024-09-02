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12:11, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о затруднительном положении США из-за ядерного щита России

Лукашенко: США не знают, как быть с Россией и Белоруссией из-за ядерного щита
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не знают, как при наличии российского ядерного щита быть с Россией и Белоруссией. Его слова передает агентство БелТа.

«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись», — сказал он.

Президент также отметил, что на Западе не хотят погибать, потому как «у них сытая и хорошая жизнь».

Ранее Лукашенко назвал целью Запада превращение Белоруссии в горячую точку на карте мира. По его словам, западные государства не допустят трансфера знаний и технологий в другие развивающиеся страны.

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      Илья Таксюр
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