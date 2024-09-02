Россияне назвали посильную сумму для покупки мебели

Hoff: треть россиян готова потратить на мебель для дома от 100 до 300 тыс. руб.

Треть россиян (30 процентов) готова потратить на покупку мебели для дома от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В какую сумму обходится обновление интерьера и какой стиль выбирают соотечественники при обустройстве квартиры, выяснили застройщик ПИК и магазин товаров для дома Hoff. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Расходы в пределах 50-100 тысяч рублей сочли посильными 25 процентов респондентов. Раз в десять лет мебель в доме меняет 40 процентов участников исследования, раз в три-пять лет — 38 процентов. Больше половины опрошенных отказываются жить с мебелью и ремонтом, доставшимися от прошлых хозяев. 59 процентов информантов разрабатывают концепцию будущего интерьера самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для вдохновения интернет и соцсети используют 64 процента граждан, сайты с магазинными каталогами — 44 процента. Фотохостинг Pinterest наталкивает на полезные идеи для дизайна 34 процента человек.

В выборе мебели большинство отдает предпочтение удобству и широкому функционалу — такие параметры считают приоритетными 86 процентов россиян. Для 80 процентов человек первостепенное значение при покупке жилья имеет умная планировка, которая дает возможность организовать пространство максимально эффективно. В это понятие, по мнению собственников, входят кухня-гостиная, отдельная гардеробная и мастер-спальня.

Отражение в предметах интерьера характера и личности самого хозяина считают важными не более 10 процентов участников исследования. Единственным регионом, в котором данный показатель превалирует, стал Санкт-Петербург — там за данный вариант ответа проголосовал каждый пятый горожанин.

Отличилась Северная столица и в стилевых предпочтениях — здесь 35 процентов респондентов высказались за скандинавский стиль в интерьере. В других регионах максимальное количество голосов набрал минимализм (38 процентов). 30 процентов участников опроса выбрали для себя классику, наименьший интерес продемонстрировали экостиль (8 процентов) и джапанди (6 процентов). «Создание лаконичных интерьеров — актуальный тренд последних лет. Люди стремятся визуально очистить свое личное пространство и создать гармоничную обстановку в едином стиле, поэтому сейчас особенно популярны минимализм, современная классика и сканди. Еще один тренд — многофункциональность и эргономика, поэтому растет спрос на модульные системы хранения и трансформируемую мебель», — пояснила главный дизайнер Hoff Светлана Косарева.

Ранее стали известны интерьерные предпочтения обеспеченных россиян. Излюбленным вариантом оказался стиль лофт с его высокими потолками, большими окнами, стенами из голого бетона и кирпича.