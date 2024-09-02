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09:06, 3 сентября 2024Экономика

Россияне назвали посильную сумму для покупки мебели

Hoff: треть россиян готова потратить на мебель для дома от 100 до 300 тыс. руб.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Треть россиян (30 процентов) готова потратить на покупку мебели для дома от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В какую сумму обходится обновление интерьера и какой стиль выбирают соотечественники при обустройстве квартиры, выяснили застройщик ПИК и магазин товаров для дома Hoff. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Расходы в пределах 50-100 тысяч рублей сочли посильными 25 процентов респондентов. Раз в десять лет мебель в доме меняет 40 процентов участников исследования, раз в три-пять лет — 38 процентов. Больше половины опрошенных отказываются жить с мебелью и ремонтом, доставшимися от прошлых хозяев. 59 процентов информантов разрабатывают концепцию будущего интерьера самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для вдохновения интернет и соцсети используют 64 процента граждан, сайты с магазинными каталогами — 44 процента. Фотохостинг Pinterest наталкивает на полезные идеи для дизайна 34 процента человек.

В выборе мебели большинство отдает предпочтение удобству и широкому функционалу — такие параметры считают приоритетными 86 процентов россиян. Для 80 процентов человек первостепенное значение при покупке жилья имеет умная планировка, которая дает возможность организовать пространство максимально эффективно. В это понятие, по мнению собственников, входят кухня-гостиная, отдельная гардеробная и мастер-спальня.

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Отражение в предметах интерьера характера и личности самого хозяина считают важными не более 10 процентов участников исследования. Единственным регионом, в котором данный показатель превалирует, стал Санкт-Петербург — там за данный вариант ответа проголосовал каждый пятый горожанин.

Отличилась Северная столица и в стилевых предпочтениях — здесь 35 процентов респондентов высказались за скандинавский стиль в интерьере. В других регионах максимальное количество голосов набрал минимализм (38 процентов). 30 процентов участников опроса выбрали для себя классику, наименьший интерес продемонстрировали экостиль (8 процентов) и джапанди (6 процентов). «Создание лаконичных интерьеров — актуальный тренд последних лет. Люди стремятся визуально очистить свое личное пространство и создать гармоничную обстановку в едином стиле, поэтому сейчас особенно популярны минимализм, современная классика и сканди. Еще один тренд — многофункциональность и эргономика, поэтому растет спрос на модульные системы хранения и трансформируемую мебель», — пояснила главный дизайнер Hoff Светлана Косарева.

Ранее стали известны интерьерные предпочтения обеспеченных россиян. Излюбленным вариантом оказался стиль лофт с его высокими потолками, большими окнами, стенами из голого бетона и кирпича.

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      Виктория Клабукова
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