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18:39, 20 мая 2024Экономика

Стало известно о предпочтениях богатых россиян в интерьере

Богатые россияне предпочитают стиль лофт в интерьере

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Богатые россияне при оформлении квартиры выбирают стиль лофт. Об интерьерных предпочтениях обеспеченных слоев населения говорится в совместном исследовании сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» и консалтинговой компании Aventica. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснилось, брутальным решениям в интерьере отдает предпочтение треть соотечественников (35 процентов) с заработком от 300 тысяч рублей. «У стиля лофт индустриальная история — он зародился в бывших промышленных помещениях, где художники обустраивали мастерские и жилье. Сейчас это одно из самых популярных направлений в дизайне интерьера. Его главные атрибуты — высокие потолки, большие окна, необработанные фактуры бетона, неокрашенного кирпича, массива дерева. Полное обустройство квартиры в такой стилистике требует довольно большого бюджета», — рассказал директор продукта «Улучшения» Виталий Александров. Однако есть и менее затратный способ внести в интерьер дух индустриализма. Как поясняет эксперт, квартиру можно снабдить лофтовой мебелью. К примеру, сеты для кухонь в этом стиле выбирает более четверти покупателей.

Минимализм в этой категории предпочитает 34 процента респондентов. В целом этот стиль наиболее популярен среди молодежи в городах-миллионниках. Среди стилей, пользующихся народной любовью, аналитики также называют скандинавский — за него проголосовало 27 процентов опрошенных, причем по большей части женщины. Сканди нравится россиянам своей эргономикой, лаконизмом и практичностью.

Россияне, получающие 200-300 тысяч рублей в месяц, при оформлении квартиры склоняются к эклектике. Жителям с доходом 150-200 тысяч рублей больше по душе классический стиль.

Ранее россияне описали жилище своей мечты. По мнению большинства, это квартира с интерьером в спокойных тонах, большим количеством мест для хранения вещей и системой «умный дом». При этом желательно, чтобы у каждого члена семьи была отдельная комната.

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      Виктория Клабукова
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