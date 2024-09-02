Медведев вышел в 1/4 финала US Open

Россиянин Медведев обыграл португальца Боржеша и вышел в 1/4 финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США (US Open 2024). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев в трех сетах обыграл португальца Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:3. Во время третьего сета матч был приостановлен из-за пожарной тревоги, но позже игра возобновилась. Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту.

В четвертьфинале Медведев сыграет против победителя встречи между итальянцем Янником Синнером (первая ракетка мира) и американцем Томми Полом (14-й номер мирового рейтинга). Их игра начнется 3 сентября в 03:30 по московскому времени.

28-летницй Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является первой ракеткой России.