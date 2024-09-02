Министр обороны Украины обсудил с французским коллегой ситуацию на фронте

Глава Минобороны Украины Умеров обсудил фронт с французским коллегой Лекорню

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Умеров уточнил, что во время встречи с Лекорню украинская и французская делегации затронули вопрос укрепления оборонного сотрудничества. Кроме того, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатюк рассказал о ситуации на поле боя, а начальник главного управления логистики Генштаба ВСУ Николай Шевцов проинформировал о критических потребностях Киева.

По словам главы Минобороны, для Украины являются приоритетом средства противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. Кроме того, украинской стороне необходимо расширение ее «дальнобойных возможностей», отметил Умеров. Он также назвал критическим приоритетом самолеты, средства радиоэлектронной борьбы, дроны, артиллерию и снаряды.

Ранее стало известно о тайной встрече генерала ВСУ Александра Павлюка с главнокомандующими сухопутных войск стран Европы и США в офицерской школе в Дрездене. Как сообщалось, стороны обсудили новые оперативные центры НАТО в Швеции и Финляндии, а также текущие угрозы украинского конфликта.