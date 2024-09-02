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17:53, 2 сентября 2024Россия

Москвичке оторвало палец из-за обручального кольца

Хирурги больницы имени Ерамишанцева в Москве пришили женщине оторванный палец

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве микрохирурги городской клинической больницы имени Ерамишанцева пришили женщине случайно оторванный палец. Об этом рассказал столичный Депздрав в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, занимаясь делами по дому, россиянка зацепилась за что-то обручальным кольцом и, дернув рукой, лишилась безымянного пальца правой руки. После первичного обследования в больнице пострадавшую сразу поместили в операционную, где ей сшили сухожилия, а также две вены и артерию, обеспечивающие отток крови в конечности.

По словам хирурга Андрея Шишиморова, врачи больницы достаточно часто сталкиваются с травмами из-за ювелирных украшений. «При резком движении кольцо цепляется за препятствие, а палец продолжает свое движение, что приводит к бытовой ампутации. Техника безопасности — не делать резких движений», — посоветовал он.

Ранее в Ленинградской области шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели. Как выяснилось, 12-летний мальчик поместил конечность между подвижным и неподвижным элементом устройства, в результате чего получил неполную травматическую ампутацию фаланги.

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      Константин Лысяков
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