Москвичке оторвало палец из-за обручального кольца

Хирурги больницы имени Ерамишанцева в Москве пришили женщине оторванный палец

В Москве микрохирурги городской клинической больницы имени Ерамишанцева пришили женщине случайно оторванный палец. Об этом рассказал столичный Депздрав в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, занимаясь делами по дому, россиянка зацепилась за что-то обручальным кольцом и, дернув рукой, лишилась безымянного пальца правой руки. После первичного обследования в больнице пострадавшую сразу поместили в операционную, где ей сшили сухожилия, а также две вены и артерию, обеспечивающие отток крови в конечности.

По словам хирурга Андрея Шишиморова, врачи больницы достаточно часто сталкиваются с травмами из-за ювелирных украшений. «При резком движении кольцо цепляется за препятствие, а палец продолжает свое движение, что приводит к бытовой ампутации. Техника безопасности — не делать резких движений», — посоветовал он.

Ранее в Ленинградской области шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели. Как выяснилось, 12-летний мальчик поместил конечность между подвижным и неподвижным элементом устройства, в результате чего получил неполную травматическую ампутацию фаланги.