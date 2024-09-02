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19:18, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине признали тяжелую ситуацию на восточном фронте для ВСУ

Экс-генерал ВСУ Романенко: ситуация на восточном фронте усугубляется

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ситуация на восточном фронте складывается очень тяжело для Вооруженных сил Украины (ВСУ), признал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Интервью с военным опубликовано на YouTube-канале Politeka Online.

По его словам, украинские войска не могут сдержать продвижение армии России в сторону Красноармейска. «Силы обороны Украины пытаются находить какие-то резервы и вынуждены снимать войска с других участков фронта. Это говорит о том, что как таковых новых резервов нет, что также подчеркивает сложность ситуации», — заявил он, признав, что ситуация носит экстренный характер.

Романенко убежден, что перспективные возможности, связанные с получением нового оружия и боеприпасов от союзников или мобилизацией, могут реализоваться только в будущем. «А то, о чем мы говорим с вами, происходит именно сейчас», — заключил он.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что вероятная потеря Покровска может привести к серии катастроф для Украины.

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