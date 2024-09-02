Новый стелс-беспилотник Vanguard совершил первый полет

TWZ: новый стелс-беспилотник Model 437 Vanguard совершил первый полет в США

Первый прототип стелс-самолета Model 437 Vanguard, который разработала американская компания Scaled Composites (дочернее предприятие Northrop Grumman), совершил первый полет. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Самолет, который изначально разрабатывали в качестве ведомого дрона, заметили очевидцы. Новый аппарат с гражданским регистрационным номером впервые поднялся в воздух в Калифорнии. Vanguard оснастили кабиной пилота. «Подробности о Model 437 и статусе его разработки остаются неясными, хотя он был разработан для удовлетворения некоторых потребностей вооруженных сил США в передовых беспилотных боевых самолетах», — пишет издание.

В Scaled Composites рассказали, что аппарат длиной 12,5 метра оснащен двигателем Pratt & Whitney 535. Дальность полета дрона со взлетной массой 4,5 тысячи килограммов составит около 5,5 тысячи километров, а длительность — 6 часов. Vanguard сможет нести около 900 килограммов полезной нагрузки, включая ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120.

В июле стало известно, что малозаметный беспилотник XQ-58A Valkyrie («Валькирия») Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы. Аппарат может стать ведомым истребителей пятого поколения F-22 и F-35.