Подсчитаны масштабы падения импорта пшеницы в Турцию

Турецкая таможня: импорт пшеницы снизился в семь раз

Эмбарго, введенное турецкими властями на импорт пшеницы, привело к его снижению в семь раз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни.

По ее информации, такой результат был достигнут за первый полный месяц действия эмбарго, которое ввели 21 июня. Экспорт снизился на одну пятую.

Уточняется, что в июле Турция завезла пшеницы на 20 миллионов долларов, хотя за месяц до этого речь шла о 144 миллионах. Почти 100 процентов поставок в середине лета были осуществлены из России.

В начале июня стало известно, что власти Турции решили приостановить импорт пшеницы. Необходимость таких мер обосновали поддержкой местных производителей. Ограничения должны продлиться до 15 октября. При этом Турция является вторым по объемам покупателем российского зерна.

Позже выяснилось, что после того как Турция закрыла импорт этого продукта, другой покупатель российской пшеницы заявил о готовности покупать ее в еще больших количествах.