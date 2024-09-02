Полиция Астаны задержала угрожавшего ножом прихожанам в мечети

Полиция Астаны задержала мужчину, угрожавшего прихожанам в мечети ножом

Полиция Астаны задержала мужчину, который угрожал прихожанам в мечети. Сообщение департамента полиции столицы Казахстана передает ТАСС.

«На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что был задержан был 36-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года, у него был изъят самодельный нож.

В начале августа правоохранители Казахстана задержали пятерых граждан страны за пропаганду терроризма, разжигание религиозной розни и вербовку для ведения террористической деятельности. Отмечалось, что двое из задержанных уже имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство, а один прошел подготовку в террористических лагерях за границей и принимал участие в боевых действиях за рубежом.