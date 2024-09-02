Привязанный скотчем к столбу россиянин попал на видео

В Башкирии мужчину привязали к столбу

В Башкирии мужчину привязали скотчем к столбу. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, россиянин выпивал в компании знакомых, после чего его решили привязать к столбу. Когда прохожие попытались освободить мужчину, один из его знакомых достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

Очевидцы вызвали полицию. На видео попал момент, когда к месту приехали сотрудники правоохранительных органов. Вызвавшая их россиянка рассказала, что произошло. «Вот, человека привязали. Мы спросили, почему человека привязали», — отметила женщина, добавив, что затем последовали выстрелы и драка, а сопровождавший ее мужчина кинулся всех разнимать.

В итоге сотрудники полиции задержали всех участников инцидента для выяснения обстоятельств.

Ранее в Приморском крае россиянин привязал пасынка к столбу и избил его проводом. Он удерживал подростка несколько часов.