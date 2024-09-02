Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 2 сентября 2024Россия

Путин провел открытый урок в российской школе

Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в школе Тывы

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В ходе рабочей поездки в Республику Тыва президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 имени Героев Отечества. Об этом пишет ТАСС.

Перед началом урока глава государства осмотрел учебное заведение, которое открылось в этом году.

2 сентября «Разговор о важном» проводится в качестве первого урока во всех школах России. Как следует из материалов Минпросвещения, он посвящен теме «Образ будущего». В течение нового учебного года в рамках этой серии уроков детям, в том числе, расскажут про страны БРИКС, развитие Арктики, музыку Петра Чайковского. Кроме того, одно из занятий посвятят 80-летию Победы.

Путин приехал с рабочим визитом в Тыву впервые за 10 лет. Помимо встречи со школьниками, он планирует посетить Кызыльское президентское кадетское училище и буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Также президент встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом и проведет совещание по вопросам развития региона.

Ранее глава государства впервые с 2008 года приехал в Беслан, где посетил школу №1, в спортзале которой 20 лет назад террористы удерживали более 1,2 тысячи заложников. В ходе визита Путин возложил цветы к «Древу скорби» на мемориальном кладбище «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 жертв теракта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Белгороде после ракетной атаки ВСУ полностью разрушен детский сад. Что известно о пострадавших?

      В НАТО ответили на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

      Токаев анонсировал референдум

      Пятилетний мальчик выловил крупную рыбу и поставил рекорд

      В популярном способе бороться с изменением климата нашли слабое место

      В России заметно подешевел популярный китайский кроссовер

      Дуа Липа позагорала топлес у бассейна

      Путин сделал заявление о нормализации жизни школьников из российского приграничья

      Раскрыты траты россиян на летний отдых

      Россиянина с ампутированной ступней нашли без признаков жизни в запертой квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше