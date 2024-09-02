Путин провел открытый урок в российской школе

Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в школе Тывы

В ходе рабочей поездки в Республику Тыва президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 имени Героев Отечества. Об этом пишет ТАСС.

Перед началом урока глава государства осмотрел учебное заведение, которое открылось в этом году.

2 сентября «Разговор о важном» проводится в качестве первого урока во всех школах России. Как следует из материалов Минпросвещения, он посвящен теме «Образ будущего». В течение нового учебного года в рамках этой серии уроков детям, в том числе, расскажут про страны БРИКС, развитие Арктики, музыку Петра Чайковского. Кроме того, одно из занятий посвятят 80-летию Победы.

Путин приехал с рабочим визитом в Тыву впервые за 10 лет. Помимо встречи со школьниками, он планирует посетить Кызыльское президентское кадетское училище и буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Также президент встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом и проведет совещание по вопросам развития региона.

Ранее глава государства впервые с 2008 года приехал в Беслан, где посетил школу №1, в спортзале которой 20 лет назад террористы удерживали более 1,2 тысячи заложников. В ходе визита Путин возложил цветы к «Древу скорби» на мемориальном кладбище «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 жертв теракта.