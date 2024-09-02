Путин учредил новую медаль

Путин учредил медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин учредил новую юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, награду вручат военным, принимавшим участие в Великой Отечественной войне в составе войск Советского Союза, а также партизанам и членам подпольных организаций. Кроме того, медаль получат труженики тыла, которые уже имеют советские ордена или медали и проработали в годы войны не менее шести месяцев, и несовершеннолетие узники концлагерей.

В положении о медали указано, что она будет изготовлена из материала золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне награды будет изображен воин-победитель в полевой форме времен войны, водружающий знамя Победы на Рейхстаг.

Ранее президент учредил в России новое почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Оно будет присуждаться за успехи в обеспечении укрепления правопорядка в органах уголовно-исполнительной системы и исполнении наказаний, а также за подготовку квалифицированных кадров и другие заслуги.