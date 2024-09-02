«Царьград»: в случае победы Трампа на выборах Киев может лишиться поддержки США

Будущее Украины в случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах раскрыл журналист-международник и обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. Он отметил, что Киев скорее всего лишится поддержки Соединенных Штатов.

«После выборов, если демократы их проиграют, между Вашингтоном Трампа и [напарника Трампа по предвыборной гонке, кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида — прим. «Ленты.ру»] Вэнса и Лондоном по Украине не будет былого единомыслия», — сказал он.

По мнению Латышева, США захотят заключить сделку с Россией, чтобы сфокусироваться на Китае. В таком случае Украина перейдет «на попечение европейцам», уточнил он.

Ранее Трамп пообещал закончить зарубежные войны в случае победы на выборах. Он уточнил, что сделает упор на безопасности границ страны.

Кроме того, политик заявил, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, и призвал это запомнить. «Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно», — сказал Трамп.