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14:51, 2 сентября 2024Мир

Раскрыто будущее Украины в случае победы Трампа на выборах

«Царьград»: в случае победы Трампа на выборах Киев может лишиться поддержки США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Будущее Украины в случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах раскрыл журналист-международник и обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. Он отметил, что Киев скорее всего лишится поддержки Соединенных Штатов.

«После выборов, если демократы их проиграют, между Вашингтоном Трампа и [напарника Трампа по предвыборной гонке, кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида — прим. «Ленты.ру»] Вэнса и Лондоном по Украине не будет былого единомыслия», — сказал он.

По мнению Латышева, США захотят заключить сделку с Россией, чтобы сфокусироваться на Китае. В таком случае Украина перейдет «на попечение европейцам», уточнил он.

Ранее Трамп пообещал закончить зарубежные войны в случае победы на выборах. Он уточнил, что сделает упор на безопасности границ страны.

Кроме того, политик заявил, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, и призвал это запомнить. «Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно», — сказал Трамп.

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      Александра Д Борисова
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