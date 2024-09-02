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16:16, 2 сентября 2024Наука и техника

Россия покажет в Египте вертолет и ракету

«Рособоронэкспорт» покажет в Египте вертолет Ка-52 и ракету Х-69

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская компания «Рособоронэкспорт» на авиасалоне Egypt Airshow 2024, который с 3 по 5 сентября пройдет в городе Эль-Аламейн (Египет), покажет, в частности, вертолет Ка-52 и высокоточную ракету Х-69. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также на мероприятии будут представлены достижения российской промышленности в области беспилотников и противовоздушной обороны. «Наше присутствие здесь послужит укреплению военно-технического сотрудничества между Россией и Египтом, а также дальнейшему развитию отношений со странами Африки и Ближнего Востока, совокупная доля которых в портфеле заказов компании занимает более 50 процентов», — заявил глава компании Александр Михеев.

В августе госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина на выставке Egypt Airshow 2024, которая в начале сентября состоится в Египте, представит макет спутника «Беркут-ВР» в масштабе 1:3. Также на мероприятии НПО представит макеты автоматической станции «Луна-26» и разгонного блока «Фрегат-СБ».

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      Иван Потапов
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