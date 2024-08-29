Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 29 августа 2024Наука и техника

«Роскосмос» представит в Египте макет спутника «Беркут-ВР»

«Роскосмос» на выставке в Египте представит макет спутника «Беркут-ВР»

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина на выставке Egypt Airshow 2024, которая в начале сентября состоится в Египте, представит макет спутника «Беркут-ВР» в масштабе 1:3. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

На основе представляемого аппарата планируется создание спутников высокодетального оптико-электронного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для орбитальной группировки «Сфера».

Также на мероприятии НПО представит макеты автоматической станции «Луна-26» и разгонного блока «Фрегат-СБ».

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее холдинг «Российские космические системы» (РКС) сообщил, что Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) госкорпорации на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который с 12 по 14 августа проходил в выставочном центре «Патриот», представил новый четырехдиапазонный радиолокатор с синтезированной апертурой «Компакт-4».

В июле «Роскосмос» рассказал, что РКС и НПО создадут систему ДЗЗ «Автограф».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Беспринципная страусиная позиция». Россия в ООН обвинила Запад в нежелании замечать атаки ВСУ на ядерные объекты

      В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

      В ЦРУ признали контакты с Украиной по операции в Курской области

      В ГД предложили отменить штрафы за превышение скорости для жителей приграничных областей

      «Роскосмос» представит в Египте макет спутника «Беркут-ВР»

      22-летняя дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини

      Пленный с тремором рук рассказал о попадании в ВСУ

      Порноактриса с неконтролируемо растущей грудью пожаловалась на травлю из-за нее

      Военный аналитик рассказал об оперативном кризисе ВСУ в Донбассе

      В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше