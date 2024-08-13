«Роскосмос» представил новый космический радиолокатор

«Роскосмос» на «Армии-2024» представил новый космический радиолокатор

Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) госкорпорации «Роскосмос» на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который с 12 по 14 августа проходит в выставочном центре «Патриот», представил новый четырехдиапазонный радиолокатор с синтезированной апертурой «Компакт-4». Об этом со ссылкой на холдинг «Российские космические системы» (РКС) сообщает ТАСС.

Отмечается, что космический радиолокатор предназначен для получения изображений местности и объектов с высокой детализацией. Также на мероприятии РКС представили, в частности, радиолокатор «Касатка-Р» и мобильный приемо-передающий комплекс для отслеживания чрезвычайных ситуаций.

В июле госкорпорация сообщила, что РКС и Научно-производственное объединение (НПО) Лавочкина создадут систему дистанционного зондирования Земли «Автограф».

В июне в РКС сообщили о запуске серийного производства ретрансляционных комплексов для аппаратов российской спутниковой группировки.