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17:03, 2 июля 2024Наука и техника

В России создадут систему ДЗЗ «Автограф»

«Роскосмос»: РКС и НПО Лавочкина создадут систему ДЗЗ «Автограф»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Компания «Российские космические системы» (РКС) и Научно-производственное объединение (НПО) Лавочкина создадут систему дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Автограф». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космические аппараты «Пиксель-ВР» будут созданы на базе платформы «Карат-200». Всего в состав группировки будут входить до 72 аппаратов, расположенных на высоте от 500 до 700 километров и позволяющих наблюдать за планетой в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.

«В этом проекте РКС реализует свои ключевые компетенции — развитие идеологии, конфигурация и построение орбитальных систем ДЗЗ, создание служебной и целевой аппаратуры спутников», — заявил гендиректор компании Геннадий Ерохин.

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В июне заместитель генерального директора «Роскосмоса» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов заявил, что до конца 2024 года будут запущены спутники «Аист», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА».

В январе госкорпорация сообщила, что запуск российского космического аппарата ДЗЗ «Ресурс-ПМ» ожидается в 2025-м.

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      Иван Потапов
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