В России запустили производство ретрансляторов для спутниковой группировки

В РКС запустили серийное производство ретрансляторов для российских спутников

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) запустил серийное производство ретрансляционных комплексов для аппаратов российской спутниковой группировки. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Холдинг "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал и запустил серийное производство аппаратуры одной из важнейших бортовых систем космических аппаратов — ретрансляционного комплекса. Собственная разработка компании гарантирует надежную передачу спутниковых изображений, телевизионных и радиосигналов, метеорологической и навигационной информации между космическими аппаратами и наземными станциями», — говорится в сообщении.

Комплекс, состоящий из унифицированных сверхвысокочастотных приборов, — это неотъемлемая часть бортового радиотехнического комплекса, который устанавливают на космических аппаратах различного назначения. Ретрансляторы прошли испытания и успешно работают на первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системе «Арктика-М» и на геостационарных спутниках серии «Электро-Л».

В мае 2023 года в «Роскосмосе» сообщили, что Россия впервые полностью развернула на геостационарной орбите группировку гидрометеорологических аппаратов, состоящую из спутников «Электро» №2, №3, №4.