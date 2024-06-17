Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 17 июня 2024Наука и техника

В России запустили производство ретрансляторов для спутниковой группировки

В РКС запустили серийное производство ретрансляторов для российских спутников

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) запустил серийное производство ретрансляционных комплексов для аппаратов российской спутниковой группировки. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Холдинг "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал и запустил серийное производство аппаратуры одной из важнейших бортовых систем космических аппаратов — ретрансляционного комплекса. Собственная разработка компании гарантирует надежную передачу спутниковых изображений, телевизионных и радиосигналов, метеорологической и навигационной информации между космическими аппаратами и наземными станциями», — говорится в сообщении.

Комплекс, состоящий из унифицированных сверхвысокочастотных приборов, — это неотъемлемая часть бортового радиотехнического комплекса, который устанавливают на космических аппаратах различного назначения. Ретрансляторы прошли испытания и успешно работают на первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системе «Арктика-М» и на геостационарных спутниках серии «Электро-Л».

Материалы по теме:
Гражданин вселенной. Как глухой учитель-самоучка стал кумиром Гагарина и заставил советских людей мечтать о космосе?
Гражданин вселенной.Как глухой учитель-самоучка стал кумиром Гагарина и заставил советских людей мечтать о космосе?
11 апреля 2024
Космический отец. Сергей Королев покорил космос и заставил мир восторгаться СССР. Почему ему не дали Нобелевскую премию?
Космический отец.Сергей Королев покорил космос и заставил мир восторгаться СССР. Почему ему не дали Нобелевскую премию?
25 апреля 2024

В мае 2023 года в «Роскосмосе» сообщили, что Россия впервые полностью развернула на геостационарной орбите группировку гидрометеорологических аппаратов, состоящую из спутников «Электро» №2, №3, №4.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Не им диктовать нам условия». В России ответили на требование Запада по Азовскому морю

      На Украине назвали катастрофической нехватку аграриев

      В российском городе соседи заварили дверь хозяйке 20 собак

      Россиянин забил до смерти пытавшегося отравить его собаку соседа и получил срок

      Газзаев описал последствия отсутствия сборной России для Евро-2024

      47-летняя Шакира снялась в прозрачном платье для журнала

      Пара с разницей в возрасте в 37 лет пожаловалась на сложности в браке из-за секса

      В России снизилось число компаний с дистанционными работниками

      Порнозвезда высказалась о конкуренции в секс-индустрии

      В России назвали клоунадой требование Запада по Азовскому морю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше