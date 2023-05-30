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19:27, 30 мая 2023Наука и техника

Россия впервые развернула группировку гидрометеорологических спутников

«Роскосмос»: впервые Россия развернула полную группировку гидрометеорологических спутников

Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Россия впервые полностью развернула на геостационарной орбите группировку гидрометеорологических аппаратов, состоящую из спутников «Электро» №2, №3, №4. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Госкорпорация отмечает, что гидрометеорологические спутники позволяют проводить съемку поверхности Земли каждые 15 минут.

«Благодаря снимкам с аппаратов решаются глобальные вопросы мониторинга климата, обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды, выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций», — уточнили в «Роскосмосе».

В феврале госкорпорация сообщила, что на ракете «Протон-М», запущенной с космодрома Байконур, вместе со спутником «Электро-Л» №4 отправлен в космос спектрометр СКИФ-ВЭ.

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    Иван Потапов
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