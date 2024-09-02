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19:33, 2 сентября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали добавить в рацион несколько популярных специй

Анестезиолог Соловьев рассказал, что имбирь и мед помогают справиться с болью

Фото: Uzair Ali / Unsplash

Терпеть боль нельзя, но справиться с ней можно с помощью не только анальгетиков, но и некоторых популярных специй, рассказал анестезиолог-реаниматолог, руководитель Центра управления болью Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Вадим Соловьев. В беседе с «Лентой.ру» врач посоветовал россиянам добавить их в рацион.

По словам доктора, справиться с болью помогает имбирь, обладающий мощными противовоспалительными свойствами. Тонко нарезанный свежий имбирь нужно добавить в горячую воду и дать настояться 10-15 минут. Противовоспалительными и обезболивающими свойствами обладает и содержащийся в куркуме куркумин, добавил Соловьев. Специю нужно добавлять в стакан теплого молока или воды, также куркумой можно приправлять разные блюда.

При боли в горле специалист рекомендовал использовать мед.

Мед известен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он может быть полезен при боли в горле. Просто добавьте чайную ложку меда в теплую воду или чай и медленно выпейте

Вадим Соловьеванестезиолог-реаниматолог

Для облегчения зубной боли врач посоветовал использовать гвоздичное масло. Его нужно нанести на ватный тампон и приложить к больному зубу или десне. Если же у человека развилась мышечная боль, то помочь могут ванны с магниевой солью. Их нужно принимать в течение 15-20 минут для снятия мышечного напряжения.

Врач уточнил, что пользоваться перечисленными способами снятия боли можно только в случае отсутствия аллергии на специи и масла. «Важно помнить, что эти способы могут временно облегчить боль, но не заменяют полноценного лечения, особенно если боль является симптомом серьезного заболевания», — добавил доктор.

Ранее Соловьев назвал методы самопомощи при разных видах боли. Например, по его заверению, для избавления от боли в пояснице можно делать массаж.

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      Вера Владзиевская
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