Россиян научили справляться с болью без анальгетиков

Анестезиолог Соловьев рассказал, что справиться с болью поможет самомассаж

Боль — это сигнал организма, что что-то не так, и часто в этих случаях люди тянутся к таблеткам, хотя это не всегда оправданная мера, рассказал анестезиолог-реаниматолог, руководитель центра управления болью клиники «Евроонко» Вадим Соловьев. В беседе с «Лентой.ру» врач научил россиян справиться с болью подручными способами, без приема анальгетиков.

Соловьев отметил, что, если боль появилась, а обезболивающих средств не оказалось под рукой, не стоит отчаиваться. Улучшить свое состояние можно, например, с помощью массажа и самомассажа. «Массаж поможет улучшить кровообращение и расслабить напряженные мышцы. Если нет возможности обратиться к массажисту, можно попробовать самомассаж. Используйте руки или специальные массажные шарики для массирования болевой зоны круговыми движениями, не забывая о легких нажатиях», — посоветовал врач.

Также, по словам Соловьева, при боли в мышцах и суставах на помощь может прийти компресс. Так, ледяной компресс способен уменьшить воспаление и отек, если приложить его к больному месту на 15-20 минут, а грелка или теплый компресс эффективны при мышечных спазмах, например, в пояснице.

Иногда боль возникает из-за скованности или перенапряжения мышц. Легкая растяжка и упражнения, например, медленные наклоны вперед и назад, вращения плечами и шеи, помогут улучшить кровообращение и уменьшить дискомфорт Вадим Соловьев анестезиолог-реаниматолог

Анестезиолог-реаниматолог подчеркнул, что зачастую боль, особенно головная, развивается из-за обезвоживания. Чтобы предотвратить ее появление, нужно пить достаточное количество воды в течение дня и избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя, способствующих обезвоживанию.

Наконец, по словам врача, иногда лучший способ справиться с болью — это дать организму время на восстановление. «Обеспечьте себе комфортные условия для сна, старайтесь избегать стрессовых ситуаций и уделите время на отдых. Хороший сон может значительно уменьшить восприятие боли и улучшить общее самочувствие», — резюмировал Соловьев.

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