Россиянин разозлился на прокуроров и лишил их сосен

Житель Ленобласти спилил сосны в саду прокуратуры ради мести

Мужчина из Ленобласти разозлился на прокуратуру Волосовского района и спилил сосны рядом со зданием ведомства ради мести. Об этом сообщает издание 78.ru.

Деревья были высажены в саду прокуратуры в честь 300-летия правоохранительных органов. Местный житель решил спилить деревья после того, как ни один из прокуроров не отреагировал на поданные им заявления. Мужчина жаловался на неизвестных, закидывающих его окна камнями.

Ранее чиновник из города Миньяр в Челябинской области украл елку с участка местной жительницы. Власти установили дерево на главной городской площади.