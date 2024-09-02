Российский главнокомандующий допустил создание флота в Азовском море

Главнокомандующий ВМФ Моисеев допустил создание соединений флота в Азовском море

Соединения Военно-морского флота (ВМФ) могут быть созданы в Азовском море. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, чьи слова приводит Telegram-канал «Звезда».

«Нет сомнений, что соединения Военно-морского флота на Азовском море будут. Это однозначно», — сказал военнослужащий.

По его словам, за уже принятыми решениями может пойти только дальнейшее развитие Азовского региона, который, отметил Моисеев, решает сейчас важные, в том числе, и боевые задачи.

В июле 2024 года стартовали плановые учения трех флотов и флотилии Военно-морского флота. В Минобороны России тогда отметили, что мероприятия проводились в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.