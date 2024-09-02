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19:24, 2 сентября 2024Силовые структуры

Российский суд обязал киллера вернуть гонорар за преступление

В Петербурге суд обязал киллера вернуть 628 тыс. руб., полученные за убийство

Фото: Thomas Tucker / Unsplash

В Санкт-Петербурге суд взыскал с киллера Евгения Попова 628 516 рублей, полученные в качестве гонорара за учиненную расправу над бизнесменом. Об этом в понедельник, 2 сентября, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, заказчик преступления составил фиктивную расписку о том, что коммерсант якобы должен его сообщнику 10 миллионов рублей, после чего привлек Попова с соучастниками. Те выкрали коммерсанта, избили его и заставили подписать несколько экземпляров договора займа и расписки, а после расправились с потерпевшим. Суд счел, что сделки между заказчиком преступления и Поповым были заключены с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а соответственно, они ничтожны. Киллера обязали вернуть все деньги.

6 августа Московский городской суд заочно приговорил киллера Астамура Бутбу за расправу над криминальным авторитетом Япончиком (настоящее имя — Вячеслав Иваньков) к 19 годам колонии строгого режима.

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      Владимир Седов
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