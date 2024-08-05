Суд заочно вынес приговор киллеру за убийство Япончика

Мосгорсуд заочно приговорил к 19 годам киллера Бутбу за убийство Япончика

Московский городской суд заочно приговорил киллера Астамура Бутбу за убийство криминального авторитета (настоящее имя — Вячеслав Иваньков) к 19 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал его виновным в убийстве по найму в составе организованной группы и незаконном обороте оружия. Как установило следствие, киллер выстрелил в Япончика из снайперской винтовки при выходе из ресторана на Хорошевском шоссе 28 июля 2009 года.

В настоящее время Бутба находится в международном розыске.

В сентябре прошлого года Мосгорсуд вынес заочный приговор 46-летнему Нугзару Папаве, участвовавшему в устранении вора в законе Япончика. По данным следствия, 28 июля 2009 года Папава скоординировал стрелка о моменте выстрела из снайперской винтовки, а после совершения преступления обеспечил отход сообщника. Осужденный получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он находится в международном розыске.