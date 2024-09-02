Следователи возбудили новое дело против членов ОПГ «Трифоновские»

В Приморье возбудили новое дело против членов ОПГ «Трифоновские»

В Приморье следователи установили новый эпизод преступной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) «Трифоновские». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2017 году члены банды Виталий Бородин и Сергей Захаров вымогали 1,5 миллиона рублей у предпринимателя за предоставление возможности продавать морепродукты на рынке. Потерпевший согласился. Кроме того, мужчины угрожали насилием бизнесмену и потребовали от него автомобиль за возможность пользоваться своим же имуществом.

Против Бородина и Захарова возбуждено дело по пунктам а, б части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. Они находятся в СИЗО.

Ранее стало известно, что ОПГ «Трифоновские» с начала 1990-х за деньги «обеспечивала безопасность» малого и среднего бизнеса в регионе. Банда продолжала свою деятельность до задержания ее участников. «Трифоновские» нападали на граждан в Приморье, занимались вымогательством и незаконно завладевали имуществом других людей.

Руководителем банды считается глава федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин. Его арестовали в 2022 году.