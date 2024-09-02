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17:43, 2 сентября 2024Спорт

Состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в сентябре изменился

Дивеев и Солдатенков не сыграют за сборную России против Вьетнама и Таиланда

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В составе сборной России по футболу произошли изменения перед двумя товарищескими матчами против Вьетнама и Таиланда, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Защитники Игорь Дивеев (ЦСКА) и Александр Солдатенков («Крылья Советов») не смогу помочь команде по медицинским причинам. На замену в сборную вызван защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев. Кроме того, тренерский штаб рассматривает возможность включения в итоговую заявку еще одного или двух игроков.

5 сентября команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 по московскому времени.

Вьетнамская команда находится на 115-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Таиланд занимает 101-ю строчку в списке лучших сборных мира.

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