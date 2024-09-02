«Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»

Корабль «Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а»

На космодроме Байконур (Казахстан) пилотируемый корабль «Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а». Об этом сообщает в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

«Эта деталь связывает корабль с головным обтекателем, обеспечивает интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты», — заявили в компании.

В августе госкорпорация сообщила, что на площадке 91А космодрома начали заправку пилотируемого корабля «Союз МС-26».

Старт «Союза-2.1а» с «Союзом МС-26» к Международной космическйо станции намечен на 11 сентября. В основной экипаж войдут космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит.