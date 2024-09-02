США подтвердило нападение на своих военных в Измире

Посольство США в Турции подтвердило нападение на американских военных в Измире

Посольство США в Турции подтвердило нападение на американских военнослужащих десантного корабля USS Wasp в Измире на западе страны. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сейчас они находятся в безопасности. В дипведомстве поблагодарили турецкие власти за быстрое реагирование и продолжающееся расследование.

Американские военные, прибывшие в Турцию на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в Измире 2 сентября.

Ранее сообщалось, что члены националистической организации «Турецкий союз молодежи» избили американского солдата, предположительно, дежурившего на авианосце USS Wasp, и надели ему мешок на голову.