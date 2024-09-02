Стали известны подробности о совершенной отцом расправе над новорожденной дочерью

Задержанный житель Бурятии ударил дочь головой о дверной косяк и зарезал ее

Раскрыты подробности о совершенной отцом расправе над новорожденной дочерью в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, задержанный несколько раз ударил девочку головой о дверной косяк и изрезал ее ножом. Отмечается, что мужчина стоит на учете в психиатрическом диспансере, а мать пострадавшей признана недееспособной. При этом в базе подразделения по делам несовершеннолетних семья не числилась.

У пары осталось двое детей: одного из них забрали в соцучреждение, а второй остался у родственников.

Ранее стало известно, что мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). На допросе он дал подробные признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района. Накануне, 31 августа, фигурант в течение дня распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Пара поссорилась. В результате мужчина нанес месячной дочери несовместимые с жизнью травмы. Затем в гости к ним пришла соседка. Не увидев дома ребенка, она сообщила об этом в полицию. Девочку обнаружили на веранде.