Россиянина отправили под стражу за расправу над новорожденной дочерью

Суд в Бурятии арестовал отца, ударившего дочь головой о косяк и зарезавшего ее

Суд в Джидинском районе отправил под стражу отца, который расправился со своей новорожденной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

По данным следствия, 31 августа мужчина распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой отец несколько раз ударил месячную девочку головой о дверной косяк и ударил ее ножом. Грудного ребенка без признаков жизни нашли в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй, полицию вызвала соседка пары.

Мужчине уже предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Расправа над малолетней»). Отмечается, что он стоит на учете в психиатрическом диспансере, а мать пострадавшей признана недееспособной. При этом в базе подразделения по делам несовершеннолетних семья не числилась.

У пары осталось двое детей: одного из них забрали в соцучреждение, второй остался у родственников.

