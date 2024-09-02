Стилист Рогов призвал россиянок носить необычные колготки

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить колготки с принтом

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить осенью необычные колготки. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам специалиста, в текущем сезоне стоит присмотреться к колготкам с принтом. «Выглядят такие колготки ярко, необычно и точно выделят вас из толпы. Самое главное в образе с такими колготками — это баланс: немного приглушите этот аксессуар более спокойными базовыми вещами», — уточнил он.

В качестве примеров эксперт продемонстрировал снимки манекенщиц, которые надели леопардовые, клетчатые и цветочные изделия. «А если вы чувствуете в себе силы, то идите до конца и, наоборот, перегрузите свой образ такими же яркими и сложными элементами!» — заключил он.

В августе россиянкам назвали модное пальто на осень. Стилист Алеко Надирян рассказал, что в наступившем сезоне актуальным будет короткое пальто-пиджак.