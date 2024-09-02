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13:05, 2 сентября 2024Экономика

Страна НАТО захотела запретить россиянам покупать жилье

Bloomberg: в Финляндии могут запретить россиянам покупать недвижимость

Фото: K8 / Unsplash

Власти Финляндии задумались о полном запрете на приобретение недвижимости россиянами. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По мнению финского министра обороны Антти Хакканена, это необходимо сделать, так как его страна имеет самую длинную сухопутную границу НАТО с его главным противником. Соответствующий документ поступит в финский парламент до конца года. Прописанные в нем нормы будут применяться к гражданам государств, чья родина «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии».

Кроме того, финские власти хотят изучить возможность «более эффективной» экспроприации и надзора за активами, «имеющими решающее значение для безопасности общества и надежности поставок».

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Bloomberg отмечает, что предложение о запрете россиянам приобретать недвижимость в Финляндии прозвучало меньше чем через два месяца после того, как финские законодатели приняли закон, позволяющий выдворять мигрантов, отправленных Россией на ее восточную границу.

В конце августа 2024 года профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Финляндии нужен новый договор о дружбе с Россией. По его словам, следует убедить власти РФ в том, что финская территория ни при каких обстоятельствах не будет использована для нападения на Россию.

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