В Финляндии призвали заключить новый договор о дружбе с Россией

Профессор Малинен: Финляндии нужен новый договор о дружбе с Россией

Финляндии нужен новый договор о дружбе с Россией. С таким предложением выступил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сетиX (бывшая Twitter).

«Нашей стране нужен еще один договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, как можно скорее. Нам нужно убедиться, что российское руководство понимает, что наша территория ни при каких обстоятельствах не будет использована для нападения на Россию», — говорится в публикации.

В июле военные Финляндии провели учения рядом с границей России, закрыв трассу к приграничному КПП «Ваалимаа» до начала августа. Кроме того, в Финляндию прибыли 60 морских пехотинцев из США для участия в совместных тренировках.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин назвал эти учения частью провокаций НАТО по сдерживанию Москвы.